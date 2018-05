Ribéry verlängerte seinen Vertrag bei den Bayern - © APA (dpa)

Der Franzose Franck Ribery wird auch in der kommenden Saison für den FC Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga auflaufen. Der 35-Jährige hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister um ein Jahr bis 2019 verlängert. Der Mittelfeldspieler ist der dienstälteste aktuelle Bayern-Profi.