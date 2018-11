Frankfurt mit 3:0 gegen Schalke weiter auf der Erfolgsspur

Die Entscheidung gegen Schalke fiel vor 50.700 Zuschauern erst nach der Pause. Luka Jovic war mit zwei Treffern (61., 73.) herausragend und übernahm mit neun Saisontoren auch die Führung in der Liga-Schützenliste. Treffer Nummer drei steuerte Sebastien Haller (80.) bei, der bisher achtmal getroffen hat. Die Eintracht konnte nach dem vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase der Europa League am Donnerstag neuerlich jubeln.

Schalke liegt mit weiter zehn Punkten nur auf Rang 14, schon zehn Punkte fehlen etwa auf die Eintracht. Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf konnten wenige Tage nach dem 2:0-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League an der Niederlage nichts ändern, sie reisen also ohne Erfolgserlebnis im Gepäck zum ÖFB-Nationalteam, das kommende Woche im Nations-League-Einsatz ist.

(APA/dpa)