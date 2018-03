Frankreich bezwang WM-Gastgeber Russland 3:1

Mbappe schnürte einen Doppelpack - © APA (AFP)

Für Fußball-WM-Gastgeber Russland hat es binnen fünf Tagen die zweite Testspiel-Niederlage gesetzt. Nach dem 0:3 am Freitag gegen Brasilien verlor die Mannschaft von Stanislaw Tschertschessow am Dienstag in St. Petersburg gegen Frankreich mit 1:3. Kylian Mbappe (40., 83.) und Paul Pogba per Freistoß (49.) erzielten die Tore für den Vizeeuropameister.