Frankreich bezwingt Belgien und steht im WM-Finale

Frankreich ist der erste Finalist der Fußball-WM in Russland. Die Franzosen besiegten am Dienstag im Halbfinale Belgien mit 1:0 (0:0) und wahrten die Chance auf ihren zweiten WM-Titel nach jenem von 1998. Der Gegner im Endspiel am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) in Moskau wird am Mittwoch (20.00) im Duell zwischen England und Kroatien ermittelt.

In St. Petersburg entschied Samuel Umtiti das Spiel zugunsten der Mannschaft von Teamchef Didier Deschamps. Der Verteidiger traf nach einem Eckball von Antoine Griezmann per Kopf (51.).

(APA)