Frankreich führt umfassendes Handyverbot an Schulen ein

Smartphones müssen in Zukunft abgegeben werden - © APA (AFP)

In Frankreich gilt künftig an Schulen ein umfassendes gesetzliches Handyverbot. Abgeordnete der Regierungspartei La Republique en Marche und Liberale stimmten am Montag in letzter Lesung in der Nationalversammlung für die Regelung, während Vertreter linker und konservativer Parteien sich enthielten. In Österreich hält das Bildungsministerium ein solches Verbot für nicht sinnvoll.