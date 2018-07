Belgiens “Rote Teufel” sind die einzige Mannschaft in Russland, die alle ihre bisherigen fünf Auftritte gewonnen hat. Für die Belgier geht es um die erstmalige Teilnahme an einem WM-Finale, in dem am Sonntag in Moskau Kroatien oder England warten würde. Frankreich war zuletzt 2006 im Endspiel, 1998 gewannen “Les Bleus” ihren bisher einzigen WM-Titel.

(APA)