Die Slowakei siegte mit 3:1 - © KEYSTONE

Frankreich geht bei der Eishockey-WM in Dänemark mit einer Niederlage ins Duell mit Österreich am Freitag (16.15 Uhr). Die Franzosen verloren am Donnerstag gegen die Slowakei mit 1:3 und halten unverändert bei drei Punkten. In der Gruppe B in Herning setzte sich das US-Team gegen Lettland nach Verlängerung mit 3:2 durch und ist damit weiter unbesiegt.