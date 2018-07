Frankreich will Terroristen nach Haft strenger überwachen

Für die Überwachung soll es eine eigene Einheit geben - © APA (AFP)

Frankreich will verurteilte Terroristen und radikalisierte Straftäter nach deren Freilassung aus dem Gefängnis besser überwachen. Dazu werde eine eigene Einheit ins Leben gerufen, kündigte Frankreichs Premierminister Edouard Philippe am Freitag an.