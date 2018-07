Zweiter WM-Titel für Frankreich dank 4:2 gegen Kroatien

Frankreich gewann Finale gegen Kroatien 4:2 - © APA (AFP)

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat sich zum zweiten Mal in der Verbandsgeschichte den Weltmeistertitel gesichert. “Les Bleus” setzten sich am Sonntag in einem packenden Finale im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Kroatien 4:2 (2:1) durch und durften nach 1998 wieder die WM-Trophäe entgegennehmen. Für Coach Didier Deschamps schloss sich ein Kreis, er hatte 1998 noch als Spieler triumphiert.