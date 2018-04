Frankreichs Eisenbahner legen Zugverkehr erneut lahm

Die Streikwelle soll noch bis zum Juni dauern - © APA (AFP)

Streikende Eisenbahner haben am Mittwoch erneut den Zugverkehr in Frankreich lahmgelegt. Zahlreiche Verbindungen fielen laut Bahngesellschaft SNCF aus. Betroffen waren auch direkte Strecken nach Deutschland. In der Hauptstadtregion Paris stauten sich Autos auf einer Länge von rund 350 Kilometern. Das sei deutlich mehr als an normalen Wochentagen, berichtete der Radio-Nachrichtensender Franceinfo.