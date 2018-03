Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy in Polizeigewahrsam

Sarkozy in Erklärungsnot - © APA (Archiv/AFP)

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist am Dienstag wegen einer Affäre um Wahlkampfspenden in Polizeigewahrsam genommen worden. Sarkozy werde in Nanterre von Anti-Korruptions-Ermittlern vernommen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen.