Frankreichs Jungstar Mbappe erlitt Knöchelverletzung

Der Stürmer tat sich am Knöchel weh - © APA (AFP)

Jungstar Kylian Mbappe hat am Dienstag das Training der französischen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig abgebrochen. Der Stürmer von Paris Saint-Germain wurde von Adil Rami am linken Knöchel getroffen. Wie schwer die Blessur ist, war zunächst nicht klar. Frankreich trifft am Samstag in seinem ersten WM-Gruppenspiel auf Australien. Mbappe gilt im Sturm eigentlich als gesetzt.