Französische Forscher bauten “kleinstes Haus der Welt”

Das Haus ist mit freiem Auge nicht zu erkennen - © APA (AFP)

Französische Forscher haben nach eigenen Angaben das “kleinste Haus der Welt” gebaut. Das Gebäude ist mit nacktem Auge nicht zu erkennen, wie die Wissenschafter am Mittwoch in Besancon im Osten Frankreichs mitteilten. Es wurde mithilfe eines sogenannten Mikroroboters gebaut und kann nur am Computer betrachtet werden.