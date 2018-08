Französische Rapper nach Flughafen-Randale in U-Haft

Rapper Kaaris wird vorgeführt - © APA (AFP)

Nach einer Schlägerei am Pariser Flughafen Orly sind zwei Rap-Musiker laut Medienberichten in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen soll am 6. September der Prozess gemacht werden, wie der Radionachrichtensender FranceInfo und andere Medien am Samstag meldeten. Neun Begleiter der beiden seit Jahren verfeindeten Musiker Booba und Kaaris bleiben ebenfalls in Haft.