Französischer Chansonnier Jacques Higelin gestorben

Jacques Higelin starb im Alter von 77 Jahren - © APA (AFP)

Der französische Chansonnier Jacques Higelin ist tot: Der Sänger sozialkritischer Lieder starb am Freitag im Alter von 77 Jahren in Paris, wie seine Familie mitteilte. Higelin wurde ab Mitte der 1960er-Jahre als Schauspieler und Liedermacher bekannt. Er galt als Multitalent, das mühelos zwischen Klavier, Akkordeon und Gitarre wechselte und in rund 30 Kinofilmen mitspielte.