Französischer Künstler ließ sich in Holz-Statue einschließen

Er ist dann mal weg - © APA (AFP)

Der französische Performance-Künstler Abraham Poincheval sucht wieder die Enge: Ein Jahr nach seinem einwöchigen Aufenthalt in einem tonnenschweren Steinblock im Pariser Museum Palais de Tokyo hat sich der 45-jährige erneut einschließen lassen. Am Samstag verschwand der Künstler im Park des Museums von Aurignac in einer Nachbildung einer berühmten altsteinzeitlichen Statue.