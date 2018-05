Französischer Unternehmer Serge Dassault starb mit 93 Jahren

Serge Dassault saß von 2004 bis 2017 im Senat - © APA (AFP/Archiv)

Der französische Großindustrielle Serge Dassault ist tot. Der 93-jährige Chef des Luftfahrt-, Rüstungs- und Medienkonzerns Dassault Groupe sei am Montag in seinem Büro an Herzversagen gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie, die die Zeitung “Le Figaro” auf ihrer Webseite veröffentlichte. Das konservative Blatt gehört zum Dassault-Konzern.