Team Quick Step auch im Baskenland ganz vorne - © APA (Archiv/AFP)

Der Franzose Julian Alaphilippe (Quick-Step) hat am Montag die erste Etappe der Baskenland-Radrundfahrt für sich entschieden. Der 25-Jährige setzte sich im Sprint nach 162 Kilometern in Zarautz vor seinem Fluchtgefährten Primoz Roglic (Slowenien) durch und übernahm die Gesamtführung. Der Niederösterreicher Patrick Konrad (Bora) klassierte sich mit 23 Sekunden Rückstand an der siebenten Stelle.