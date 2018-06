Franzosen gegen Peru um Steigerung bemüht

Bei einem Sieg winkt das Achtelfinale - © APA (AFP)

Fußball-WM-Mitfavorit Frankreich will sich am Donnerstag (17.00 Uhr) gegen Peru von einer besseren Seite als noch im Auftaktmatch gegen Australien zeigen. Schafft Dänemark gegen die Aussies zuvor zumindest ein Remis, können “Les Bleus” mit einem Triumph gegen die Südamerikaner den Einzug ins Achtelfinale fixieren. Die punktelosen Peruaner stehen in Gruppe C gehörig unter Zugzwang.