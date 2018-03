Frau (56) stürzt in Viehhofen über Eisfall ab: Tot

Der leblose Körper der 56-jährigen Deutschen wurde am Samstag gegen Mittag in einem unwegsamen Steilgelände in Viehhofen gefunden. Sie dürfte versucht haben, über das Gelände abzusteigen, war dabei offenbar ausgerutscht und über einen Eisfall in die Tiefe gestürzt. Dabei dürfte sie sich tödliche Verletzungen zugezogen haben, hieß es von der Polizei.

Viehhofen: Großsuche nach vermisster 56-Jähriger

Die Frau war in einem Campingplatz in Viehhofen einquartiert. Dort war sie zuletzt am Donnerstag gemeinsam mit ihrem Hund gesehen worden. Am Freitag verständigte der Campingplatzbetreiber die Polizei. Eine großangelegte Suchaktion wurde umgehend gestartet: Alpinpolizei, Polizeihubschrauber, Rettungshubschrauber Martin 6, Polizeidiensthundeführer, Österreichische Rettungshundestaffel, Bergrettung und Freiwillige Feuerwehren schwärmten aus. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche am Freitagabend unterbrochen. Bei der fortgesetzten Suche am Samstag wurde schließlich die Leiche der 56-Jährigen in der Nähe des Campingsplatzes gefunden.

Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei keine. Der Hund der verunglückten Deutschen wurde bisher nicht gefunden.