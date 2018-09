Frau angeblich von Ex-Mann eingesperrt und vergewaltigt

Die Polizei konnte den Mann noch nicht einvernehmen - © APA (Archiv)

Eine Frau aus Braunau soll Anfang der Woche von ihrem Ex-Mann einen Tag lang in der Wohnung eingesperrt, geschlagen und mehrfach vergewaltigt worden sein. Der Verdächtige könne aber derzeit nicht vernommen werden, denn er halte sich in Rumänien auf, teilte die Staatsanwaltschaft Ried am Donnerstag der APA mit.