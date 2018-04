Frau aus Steyr half Lebensgefährten bei Freigang zur Flucht

Die 40-Jährige berichtete am 2. April der Polizei, dass sie mit ihrem Lebensgefährten in Steyr im Auto fuhr, als zwei unbekannte Männer beim Ennskai den Syrer aus dem Auto zerrten und ihn nach Geld fragten. Danach hätten die Männer den 22-Jährigen in ihr Auto gestoßen und wären weggefahren.

Im Zuge der Einvernahme gab die Frau jedoch zu, gelogen zu haben, um ihrem Freund zur Flucht zu verhelfen. In Wahrheit brachte sie den 22-Jährigen während seines Haftausgangs zu zwei Fluchthelfern, die mit dem Häftling verschwanden. Es war ausgemacht, dass die 40-Jährige zur Polizei gehen und eine Entführung vortäuschen sollte. Die Ermittler kamen jedoch auf den Schwindel, da die Frau mit dem Freund auch nach dem Kidnapping telefonischen Kontakt hatte. Sie legte ein Geständnis ab.

Die Frau beteuerte jedoch, nicht zu wissen, wo ihr Lebensgefährte nun stecken würde. Der Mann wurde jedoch mittels Zielfahndung in Hamburg aufgespürt und am 27. April festgenommen. Er befindet sich seitdem in Deutschland in Haft. Der Zugriff erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Ermittlern aus dem Landeskriminalamt Oberösterreich und deutschen Kollegen. Gegen die Lebensgefährtin wird wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und Befreiung von Gefangenen ermittelt.

(APA)