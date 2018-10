Frau bei Brand in Braunau von Balkon gerettet

Der Brand hat großen Schaden angerichtet. - © Pressefoto Scharinger

Am Montag brach in einem Einfamilienhaus in Braunau am Inn in Oberösterreich Feuer aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte die 23-jährige Bewohnerin das Haus nicht mehr verlassen und war am Balkon gefangen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurde sie von ihrem Lebensgefährten und Nachbarn gerettet.