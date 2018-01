Frau bei Unfall in Krimml verletzt

Eine Beifahrerin ist bei dem Unfall verletzt worden. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Eine Verletzte forderte ein Unfall am Montag in Krimml (Pinzgau). Auf der Gerlos Hochalpenstraße stießen zwei Autos in einer Kurve zusammen. Eine Beifahrerin ist dabei verletzt worden, beide Autos sind schwer beschädigt.