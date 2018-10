Frau bei Zimmerbrand in Wien-Favoriten ums Leben gekommen

Feuerwehr konnte Frau nicht mehr retten - © APA/Webpic

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten ist am Sonntagvormittag eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach laut Berufsfeuerwehr in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der Ernst-Ludwig-Gasse aus. Die Einsatzkräfte waren von der Heimhilfe der Wohnungsinhaberin alarmiert worden. Sie hatte die Wohnung aufgesperrt und den Brand entdeckt.