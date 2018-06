Frau erstach im Weinviertel vier Monate alte Tochter

Die 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. - © Bilderbox

Eine 41 Jahre alte Frau steht im Verdacht, am Donnerstag in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) ihre vier Monate alte Tochter erstochen zu haben. Die Beschuldigte soll nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Zuge einer psychischen Beeinträchtigung gehandelt haben. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.