Frau in Nepal von Tiger getötet

Ein wilder Tiger hat in Nepal eine Frau zerfleischt. Die 25-Jährige war am Montag mit zwei Begleitern zum Sammeln von Viehfutter in einen Wald am Rande des Chitwan-Nationalparks gegangen, als der Tiger sie angriff, wie die Polizei mitteilte. Weil das Tier den Angaben zufolge nicht von ihr abließ, mussten Parkwächter es betäuben, um die Leiche bergen zu können.

Etwa 200 wilde Exemplare der gefährdeten Art der Königstiger leben in Schutzgebieten im Süden des Himalaya-Staates, an der Grenze zu Indien. Es ist selten, dass sie Menschen angreifen. Weil wilde Tiere wegen Abholzung und anderer Eingriffe ihre natürliche Umgebung verlassen, kommen Begegnungen zwischen Menschen und wilden Tieren in Nepal allerdings immer wieder vor – besonders am Rande der Nationalparks. Allein im Juni wurden zwei schlafende Menschen von Elefanten zu Tode getrampelt. (APA/dpa) Leserreporter Feedback