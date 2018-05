Eine Mitarbeiterin eines Blumengeschäftes in Wels soll am Montagabend an ihrem Arbeitsplatz niedergeschlagen und schwer verletzt worden sein. Laut Medienberichten dürfte es sich um eine Beziehungstat handeln, der Angreifer sei festgenommen worden. Die Polizei bestätigte zunächst nur “einen Vorfall” und will sich erst am Dienstag im Detail äußern.

Wie die Online-Ausgabe der "Oberösterreichischen Nachrichten" berichtete, sei der Mann kurz vor Geschäftsschluss in den Laden gegangen, habe die Frau attackiert und schwer am Kopf verletzt. Ein Notarzt und ein Sanitäter, die am Heimweg vom Dienst zufällig vorbeigekommen sind, hätten Erste Hilfe geleistet. Laut "heute.at" sei die Frau sogar lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter soll von einer Streife festgenommen worden sein. (APA)