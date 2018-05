Frau in Wien erstochen: Ehemann geständig

Polizeiauto vor dem Tatort - © APA

Ein 61-jähriger Mann hat in seiner Einvernahme am Freitag gestanden, am Donnerstag seine Ehefrau in Wien-Favoriten mit einem Messer getötet zu haben. Der Serbe gab als Motiv Eifersucht an, berichtete die Polizei am Freitag. “Er hat beteuert, dass er das nicht wollte und es bereut”, schilderte Polizeisprecher Daniel Fürst.