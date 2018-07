Frau in Wien-Margareten bei Zimmerbrand verletzt

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht - © APA (Webpic)

Eine 52-jährige Frau ist Sonntagfrüh bei einem Brand in ihrer Wohnung in der Grüngasse in Wien-Margareten verletzt worden. Sie erlitt Verbrennungen und atmete Rauchgas ein. Zudem erlitt sie einen Herzstillstand und wurde reanimiert, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung. Die Brandursache war vorerst ungeklärt.