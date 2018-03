Frau starb bei Wohnhausbrand in Linz

Die Brandursache war vorerst unklar - © APA/Webpic

Eine Frau ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Wohnhausbrand in Linz ums Leben gekommen. Die Bewohnerin wurde während der Löscharbeiten leblos am Boden liegend entdeckt. Ein mobiles Sauerstoffgerät, das direkt neben der Frau gefunden wurde, dürfte den Brand laut Berufsfeuerwehr Linz beschleunigt haben und auch die starken Verbrennungen der Toten erklären.