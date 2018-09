Frau starb nach möglicher Medikamentenverwechslung in Graz

Die Frau starb im Krankenhaus in Graz. - © Bilderbox

In einem Grazer Pflegewohnheim ist am Samstag eine 71-jährige Patientin kollabiert und später im Landeskrankenhaus West gestorben. Es besteht laut einer Aussendung der Verdacht, dass die Frau in dem städtischen Heim zuvor die falschen Medikamente bekommen hatte.