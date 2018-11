Die Helferin stürzte laut Polizei vom Heuboden durch eine offene Futterluke in den darunter liegenden Stall. Sie schlug auf dem Betonboden auf. Dabei erlitt sie schwere innere Verletzungen. Dennoch konnte die Frau noch ihren Lebensgefährten informieren. Dieser alarmierte die Rettungskräfte. Die Schwerverletzte musste nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber “Alpinheli 6” in Salzburg Krankenhaus Zell am See geflogen werden.