Frau stürzte in Wien auf U-Bahn-Gleise: Gerettet

Eine 66 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag in der U-Bahn-Station Schottenring in der Wiener Innenstadt zusammengebrochen und auf die Gleise der U2 gestürzt. Ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung betätigte den Notstopp, gemeinsam mit Passanten barg der 28-Jährige die Frau wieder auf den Bahnsteig. Sie wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall passierte gegen 15.00 Uhr. Vermutlich aufgrund einer Kreislaufschwäche war die Frau kollabiert. Ein Zug befand sich zum Glück nicht in der Nähe. Die Frau erlitt beim Sturz Rissquetschwunden, sie wurde zur weiteren Abklärung ins Spital eingeliefert. “Danke für das rasche Einschreiten, der Mann hat super reagiert. Der Zugnotstopp ist die erste Anlaufstelle, wenn etwas passiert”, sagte Daniel Amann, Sprecher der Wiener Linien. Er riet dazu, niemals selbst auf die Gleise steigen. Wird der Zugnotstopp betätigt, “wird man gleich mit der Leitstelle verbunden, die geben alle weiteren Anweisungen”. (APA) Leserreporter Feedback