Frau wollte im obersteirischen Bruck fremdes Kind mitnehmen

Eine vermutlich geistig verwirrte Frau hat am Montag in der Obersteiermark ein fremdes Kind mitnehmen wollen. Die 44-Jährige packte die Zweijährige auf einem öffentlichen Spielplatz an der Hand und ging los. Die Mutter des Mädchens griff sofort ein, Passanten kamen ihr zu Hilfe. Vor der Polizei meinte die Verdächtige, dass sie das Kind von seiner Mutter retten wollte, so die Polizei am Dienstag.

Die Mutter hielt sich gegen 10.30 Uhr mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz in Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) auf, als die 44-jährige Rumänin die Kleine mitnehmen wollte. Laute Schreie der Mutter machten Passanten aufmerksam und schließlich konnte die Frau – sie hat keinen festen Wohnsitz – gestoppt werden. Die alarmierte Polizei nahm die Verdächtige mit. Bei der Vernehmung gab sie an, dass die Mutter dem Kind ein mysteriöses Getränk gegeben habe. Daher habe sie das Mädchen retten wollen. Die Frau wurde in eine Nervenklinik gebracht und angezeigt.