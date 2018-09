Frauen demonstrierten in Brasilien gegen Bolsonaro

Hunderttausende Frauen gingen auf die Straße - © AFP

Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien haben Hunderttausende Frauen gegen den rechtspopulisischen Kandidaten Jair Bolsonaro protestiert. Sie gingen am Samstagabend landesweit in dutzenden Städten auf die Straße, unter anderem in den Metropolen Rio de Janeiro und Sao Paulo. Auch in New York, Dublin, Paris, Budapest und Beirut gab es Demonstrationen.