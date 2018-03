Frauen in EU bekommen erstes Kind im Schnitt mit 29 Jahren

2016 kamen 5,15 Millionen Babys zur Welt - © APA (Symbolbild/dpa)

Frauen in der EU bekamen 2017 ihr erstes Kind im Durchschnitt mit 29 Jahren. Am jüngsten waren dabei laut Eurostat-Daten vom Mittwoch Bulgarinnen mit 26,0 Jahren. Auf der anderen Seite bekamen Italienerinnen mit 31,0 Jahren ihr erstes Kind am spätesten. Österreicherinnen lagen mit 29,2 Jahren knapp über dem EU-Durchschnitt von genau 29,0 Jahren.