Frauenlauf statt Fußball: Austria Wien sucht für Salzburg-Spiel Stadion

Im Ernst-Happel-Stadion steigt am 27. Mai der Frauenlauf. - © APA/EXPA/Sebastian Pucher

Am Sonntag empfängt Red Bull Salzburg die Wiener Austria vor heimischer Kulisse, das Rückspiel könnte am 27. Mai aber kurioserweise in Linz steigen. Denn da an diesem Tag auch die Veranstalter des Wiener Frauenlaufs das Ernst-Happel-Stadion gemietet haben, sucht man bei der Austria nun eine Ausweichmöglichkeit. “Das einzige Stadion, das voraussichtlich zur Verfügung steht, ist Linz”, hieß es dazu vom Verein.