Frauenleiche im Neusiedler See – Suche unterbrochen

Die Suche nach Leichenteilen ist derzeit unterbrochen - © APA

In Rust ist am Donnerstag die Suche nach Leichenteilen im Neusiedler See unterbrochen worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Die Beamten seien mit dem Aufarbeiten der Ermittlungsergebnisse beschäftigt. Die Identität jener Frau, deren Torso am vergangenen Freitag in der Ruster Bucht gefunden wurde, konnte bisher nicht festgestellt werden.