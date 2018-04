Frauenleiche im Neusiedler See – Suche wird fortgesetzt

Die Suche nach Leichenteilen geht weiter - © APA

Im Fall des Leichenfundes in der Ruster Bucht am Neusiedler See wird die Suche nach Leichenteilen am Freitag wieder aufgenommen. Sie soll “bis auf Weiteres” fortgesetzt werden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Verena Strnad, zur APA.