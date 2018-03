Freispruch für Postlerin nach Geisterfahrt in Rettungsgasse auf A10 in Pfarrwerfen

Die Postlerin drehte in der Rettungsgasse einfach um. - © Ö3/Facebook/Screenshot

Jene Postlerin, die im November 2017 auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg als Geisterfahrerin in der Rettungsgasse unterwegs war (wir haben berichtet), ist am Bezirksgericht St. Johann freigesprochen worden. Der Frau wurde Gefährdung der körperlichen Sicherheit vorgeworfen.