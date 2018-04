Freitag, der 13.: Wie denkt ihr über Aberglauben?

Der Ursprung für die Angst vor Freitag, dem 13., liegt vermutlich in der Bibel. Adam und Eva hätten an einem Freitag die Sünde in die Welt gebracht, indem sie in den verbotenen Apfel gebissen haben. Jesus wurde an einem Freitag gekreuzigt. Die Zahl 13 gilt als Unglücksbringer.

Freitag, der 13.: Moderner Aberglaube?

Das Angst-Phänomen sei aber “nicht sehr tief verwurzelt”, beruhigte der Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Parapsychologie in einem früheren APA-Interview. “Die meisten Leute machen Scherze darüber” – wirklich an einen Pechtag glauben dürften die wenigsten.