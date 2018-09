Freiwillige pflegen Naturpark in Weißbach

„Im Naturpark Weißbach gibt es sehr viele Tag- und Nachtfalter, die unter besonderem Schutz stehen“ betont Naturparkmitarbeiterin Sabrina Bühn. Dieser benötigt offene Schutthänge als Lebensraum, denn dort wächst eine wichtige Futterpflanze der Raupen: Die Fetthenne. Leider ist die Fetthenne schattenempfindlich und wird sehr leicht von Bäumen und Sträuchern überwuchert.

Freiwillige legen Schutthänge frei

Daher gilt es die Schutthänge im Naturpark Weißbach (Pinzgau), nicht fern vom Diesbachsteig, von diesen zu befreien, um wieder Tageslicht auf die Hänge zu bringen. Das geschnittene Strauchwerk wurde von den Flächen entfernt und am Hangende als Steinschlagschutz abgelegt. Mit dabei waren Evelyn aus Wien und Johannes aus Wieselburg (NÖ). „Mir ist es wichtig, in der freien Natur zu arbeiten und mitzuhelfen Arten zu schützen.“, so Evelyn, die tatkräftig am Werk ist. „Die Arbeit im Bergwald ist für mich sehr interessant, da es große Unterschiede zum Wald im Raum Wieselburg gibt“, erzählt Johannes.

Tannenschutz für artenreiche Wälder

Im Naturpark Weißbach sind viele Weißtannen zu finden, jedoch leiden Jungtannen häufig unter Wildverbiss. Daher bringen die Freiwilligen unterhalb des Litzlkogels einen Verbissschutz an den Knospen an, um diese vor Reh und Hirsch zu schützen. „Unser Ziel ist ein Bergmischwald aus Tanne, Fichte und Buche und wir müssen der Tanne etwas auf die Sprünge helfen.“ so Revierleiter Christoph Dinger. Insgesamt war es eine sehr arbeits- und erfolgreiche Woche im Naturpark Weißbach.