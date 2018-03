Fremdwährungskredite im Vorjahr weiter zurückgegangen

Der Boom ist schon lange vorbei - © APA (Archiv/dpa)

Die Fremdwährungskredite der privaten Haushalte sind in Österreich auch im Vorjahr wieder zurückgegangen. Das aushaftende Volumen war 2017 wechselkursbereinigt um 16,4 Prozent rückläufig, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Donnerstag mit. Der Fremdwährungsanteil an allen aushaftenden Krediten der Privaten lag Ende 2017 bei 10,8 Prozent und damit 3,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.