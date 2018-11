Friedburg: Motorradfahrer fängt bei Unfall Feuer

Trotz erheblicher Verletzungen konnte der Motorradlenker aufstehen und sich von seinem Fahrzeug entfernen (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein 50-Jähriger aus Kärnten hat bei einem Unfall mit seinem Motorrad Montagnachmittag in Friedburg im Bezirk Braunau am Inn Feuer gefangen. Andere Verkehrsteilnehmer löschten die Flammen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.