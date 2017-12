Friedensnobelpreisgewinner machen mit Preisgeld Druck

Beatrice Fihn, Direktorin von ICAN - © APA (AFP/Archiv)

Nach dem Gewinn des Friedensnobelpreises will die Kampagne für atomare Abrüstung (ICAN) Preisgeld und Prestige nutzen, damit das Verbot von Atomwaffen in 1000 Tagen in Kraft tritt. Das Bündnis aus mehr als 460 Organisationen und Friedensgruppen in mehr als 100 Ländern hat einen 1000-Tage-Fonds aufgelegt. Das sagte die ICAN-Direktorin Beatrice Fihn der Deutschen Presse-Agentur in Genf.