Friseur Hannes Rossmann überrascht mit Pop-Up-Catwalk

Rossmann wollte dabei zeigen, wie unterschiedlich bunt und vielschichtig die Menschen in Salzburg sind: Von elegant bis völlig ausgeflippt, von rockig bis sportlich – ein Querschnitt durch das Kundenprofil seines Friseursalons im Stadtteil Nonntal.

Roter Teppich in Altstadt unterwegs

Der rote Teppich wurde dort ausgerollt, wo das Publikum zu finden war: Am Mozartplatz, am Residenzplatz, am Alten Markt und vor dem Festspielhaus oder auch mal in Schanigärten wie beim Sarastro oder vor der Hagenauerstuben. Die Frisurenmodels gingen dabei einmal auf und ab und schon ging es ab zum nächsten Schauplatz. In der Galerie Budja fand dann noch ein finales Fotoshooting statt.