Friseurin greift in Kassenlade: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Über fünf Jahre lang soll eine Friseurin aus dem Bezirk Braunau in Oberösterreich in die Kassenlade gegriffen haben. Laut Polizei dürfte die heute 26-Jährige so mehrere Zehntausend Euro erbeutet haben.