Frontalcrash auf B20: 55-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. - © BRK BGL

Tödlich verunglückt ist ein 55-jähriger Pkw-Lenker in der Nacht auf Montag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B20 in Ainring (Lkr. BGL) in Bayern. Aus bislang ungeklärter Ursache sind zwei entgegenkommende Pkw frontal kollidiert.