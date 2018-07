Frontalcrash fordert Schwerverletzte

Zu einem Frontalcrash kam es am Samstag auf der B305. - © BRK BGL

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B305 in der Engedey (Landkreis Berchtesgaden) wurden am Samstagabend drei Menschen verletzt. Eine Autofahrerin wurde sogar schwer verletzt, sie musste per Hubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen werden.